Мощный газовый терминал начнет работу в 2022 году в Куйбышевском районе

Губернатор Андрей Травников посетил терминал по приёму, хранению и отгрузке смеси технического пропана-бутана. Сегодня на терминале идут пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию и подать газ планируют в начале 2022 года.

— Газовый терминал будет очень важным объектом не только для частных автовладельцев, но и для промышленной сферы – в первую очередь, для сельского хозяйства, — подчеркнул Травников. — Кроме того, это значительно стабилизирует рынок, так как сегодня газ возят с месторождений соседних регионов, за 600 километров, а теперь магистральный продуктопровод диаметром 219 мм подошёл на 400 км ближе. Также удастся добиться сезонной стабилизации рынка.

Терминал по приёму, хранению и отгрузке смеси пропана-бутана технического предназначен для приёма из продуктопровода, хранения, одоризации и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Объём инвестирования в объект составил 1556,0 млн рублей. Всего с начала строительства освоено 4,088 млрд рублей. Количество новых рабочих мест – 54, будут задействованы работники из Куйбышевского и Барабинского районов – вахтовых рабочих привлекать не планируется.

Площадки терминала представляют собой емкостной парк – 2 парка по 12 резервуаров, каждый объёмом 200 кубометров; также в терминал входят насосная станция, островки налива и 4 заправочных колонки, административное здание, системы канализации и пожаротушения. Объёмы отгрузки составят в сутки от 800 до 1000 тонн пропана – это около 50 автомобилей-цистерн, которые будут развозить топливо по газозаправочным и газоналивным станциям.