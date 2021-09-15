ТУАД внесло в «черный список» две компании за срыв госпрограммы по ремонту дорог

Как сообщают в пресс-службе территориального управления, компании сорвали сроки исполнения госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте» по выполнению проектно-изыскательских работ. В совокупности они не выполнили в срок важные дорожные работы на восьми объектах.

ООО ЗКК «Геостарт» занесен в Реестр за следующие объекты:

— строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «Продолжение автомобильной дороги «Татарск – Зубовка» до пересечения улицы в районе Элеватора» в Татарском районе;

— устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта а/д «54 км а/д «Р-256» — Завьялово — Факел Революции» (с. Бурмистрово) в Искитимском районе и выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на устройство недостающих тротуаров, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта а/д «Искитим — Лебедевка» (с. Лебедевка) в Искитимском районе;

— устройство недостающих тротуаров, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта а/д «12 км а/д «К-12» — Криводановка» в Новосибирском районе;

— строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участков автодороги «1 км а/д «Н-2123» — Верх-Тула — Ленинское — ОБЬГЭС» в Новосибирском районе;

— на строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участков автодороги «Новосибирск — Колывань — Томск (в границах НСО)» в Новосибирском районе;

— строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Черепаново — Майский — 108 км а/д «Р-256 в Черепановском районе.

Расторгнут контракт в одностороннем порядке с занесением в Реестр недобросовестных поставщиков с ООО «СибирьДорПроект» по объекту реконструкции автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029″- Шейнфельд — Богословка» в Карасукском районе Новосибирской. Срок исполнения работ по контракту прошел 15 января 2021 года.