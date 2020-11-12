Московский ресторатор стал акционером двух новосибирских компаний

В связи с неустойчивостью ресторанного рынка Алексей Васильчук диверсифицирует активы. В частности, вошел в совет директоров в два стартапа, сооснователем которых является технологический предприниматель Дмитрий Трубицын (ГК «Тион»): платформу для построения сетей мониторинга качества воздуха CityAir и специализированную физико-математическую образовательную платформу Part.A, сообщили в пресс-службе ГК «Тион». Подробности сделок и доли, полученные Алексеем Васильчуком в компаниях, не раскрываются.

CityAir (cityair.io) с 2015 года занимается разработкой оборудования и платформы для построения сетей мониторинга качества воздуха в городах. Сегодня станции мониторинга CityAir размещены в России, Казахстане, Европе и США. Платформа CityAir адаптирована для решения задач мониторинга качества воздуха в городах и на территориях промышленных предприятий. CityAir является технологическим партнером платформ для организации умных городов, созданных «МегаФон» и «ЭР-Телеком». Основатели CityAir – Дмитрий Трубицын, Андрей Брызгалов, Сергей Солобоев, Антон Рядинский, Алексей Стеринович.

Part.A (parta.school) — специализированная платформа для обучения физике и математике. В ядре платформы собственная методика обучения, которую в течение нескольких лет разрабатывали и апробировали в школах преподаватели из новосибирского Академгородка. Алгоритмы, созданные по методике SMART, воспроизводят диалоги с опытным учителем, который по типу неправильного ответа ученика определяет, в чем заблуждается решающий и задает ему уточняющий вопрос или предлагает промежуточную задачу, приближающую к пониманию сути. В настоящее время проект находится на стадии подготовки к запуску нескольких продуктов с применением методики SMART. Основатели Part.A – Дмитрий Трубицын, Николай Мортиков, Иван Кардашов.

Алексей Васильчук – ресторатор, сооснователь холдинга RESTart Vasilchuk Brothers, известен своими проектами: Фудмолл Депо.Москва, Чайхона номер один Братьев Васильчуков, 354 Exclusive Height, Steak it Easy, Ray и многие другие.

Дмитрий Трубицын — технологический предприниматель, сооснователь компаний ТИОН, CityAir, физико-математической платформы Part.A, самого популярного русскоязычного YouTube-канала о физике в опытах и экспериментах GetAClass.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Тион»