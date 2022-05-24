Можно ли использовать винтовые сваи для бани

Например, винтовые сваи для бани позволяют возвести строение в любом месте, не считаясь с плотностью почвы или близостью других объектов. Покупка столбов на заводе повышает эксплуатационные характеристики фундамента до максимально возможных, а профессиональный монтаж — продлевает срок эксплуатации до 80 лет и более.

Как выбрать столбы

При расчетах любого основания первоочередное значение играет допустимая весовая нагрузка. Стальные опоры для бань подбирают, опираясь на следующие параметры:

Типоразмер. В зависимости от размеров постройки и используемых материалов могут брать столбы с диаметром от 76 до 108 мм.

Длина ствола. Стандартное значение для возведения на плотном грунте — 1,5-4,5 м. При глубоком промерзании или повышенном УГВ длину увеличивают.

Защита от коррозии. Способ покрытия варьируется между стандартной эпоксидной грунтовкой и горячим цинкованием (для агрессивных сред).

Окончательный выбор — за менеджером компании, который делает его после выполнения проектных расчетов.

Особенности монтажа

Подготовку к установке проводят с проведением нескольких процессов: геодезических исследований, проектных расчетов, подбором оптимального варианта столбов. Расчет количества зависит от нескольких параметров: размеров постройки, вида стройматериалов, несущей способности грунта. Стандартное расстояние между опорами — 1,5-3 м (чем больше типоразмер, тем выше допустимая нагрузка). Непосредственно монтаж выполняют по отработанной схеме: разметка, закручивание, выравнивание, заполнение бетоном, обвязка. Более подробно о винтовых сваях на сайте https://спатиум.рф/services/montazh-vintovyh-svaj/po-tipu-stroeniya/banya/.

Плюсы технологии

Очевидность преимуществ строительства свайного фундамента для бани ни у кого не вызывает сомнений:

доступная стоимость — на 40-50% дешевле ж/б;

универсальность — не только по отношению к грунтам, но и в плане размеров объекта, плотности застройки;

скорость завершения работ — не более 1-5 дней;

экологичность — окружающий ландшафт почти не страдает;

независимость от температурного режима.

Противники технологии приводят как аргумент возможную недолговечность таких оснований. Однако при точном выполнении требований технологии, что гарантирует завод-производитель, длительность службы свайных фундаментов достигает 80 лет и более.