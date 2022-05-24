Новосибирский адвокат получил условный срок за покушение на мошенничество

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении адвоката Эдуарда Певзнера, виновного в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба ведомства.

— Певзнер обвинялся в том, что он подал в Новосибирский районный суд Новосибирской области исковое заявление о взыскании с мужчины долга по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами, пени – всего на сумму свыше 12,6 млн рублей, — говорится в сообщении. — Он приобщил в качестве письменного доказательства сфальсифицированный договор займа и акты приема-передачи денежных средств.

Однако впоследствии обвиняемый внезапно отозвал гражданский иск, сославшись на то, что ответчик якобы рассчитался по долгам.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (условно, с испытательным сроком 3 года).

Кроме того, Певзнер должен периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Приговор не вступил в законную силу.