Можно ли изменить договор купли-продажи после его подписания?

— Необходимость изменения условий договора может возникнуть и у продавца, и у покупателя в силу разных причин и обстоятельств, внезапно возникших у сторон.

Чтобы изменить условия договора, все стороны сделки должны заключить соглашение об изменении договора. Соглашение должно быть заключено в той же форме, что и сам договор: если договор нотариальный, то и соглашение заключается у нотариуса, если договор составлен в простой письменной форме, то и соглашение заключается в простой письменной форме.

В случаях, когда одна из сторон отказывается изменять условия договора, другая сторона после получения отказа вправе обратиться в суд с требованием об изменении договора.

Если договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то и соглашение об изменении сделки также подлежит регистрации.

С заявлением о регистрации должны обратиться все стороны сделки, уплатив государственную пошлину пропорционально количеству сторон сделки.

Сдать документы на регистрацию можно в любом офисе МФЦ. В случае заключения соглашения у нотариуса, документы на регистрацию в Росреестр может подать сам нотариус.

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