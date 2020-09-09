Объем погрузки угля в Новосибирском регионе ЗСЖД в августе увеличился в 1,7 раза

Объем погрузки угля в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в августе 2020 года превысил 1,14 млн тонн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративной коммуникации ЗСЖД.

Отмечается, что с начала года со станций Новосибирского региона ЗСЖД отгружено 8,4 млн тонн угля, из которых 43% – в западном направлении, 57% – на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в августе 2020 года погружено 2 млн тонн различных грузов, что на 21% больше, чем в августе прошлого года.

Фото: Gensa Gensa