Можно ли расплачиваться кредитной картой в магазине?

Кредитная карта выручает, когда срочно нужны деньги. Альфа-Банк предлагает клиентам несколько видов кредиток, которыми можно расплачиваться за покупки в офлайн- и онлайн-магазинах. Вы бесплатно пользуетесь деньгами банка, оплачивая товары, и не платите проценты, если уложились в льготный период и вовремя погасили задолженность.

Кредитные продукты Альфа-Банка позволяют дополнительно заработать. Расплачиваясь в магазинах и совершая ежедневные покупки, вы получите кэшбэк в виде баллов, которые сможете потратить на оплату товаров. Либо заработать мили для оплаты путешествий или повышения класса обслуживания до бизнеса или комфорта.

Оформить выгодную кредитную карту можно на сайте банка. Для этого нужно заполнить заявку, дождаться одобрения, после чего сотрудник банка привезёт кредитку в удобное для вас место и время. Для получения понадобится паспорт гражданина РФ, если кредитный лимит до 150 000 ₽. Если сумма больше, то потребуется водительское удостоверение, СНИЛС либо карта другого банка, а также справка о доходах. Вы можете самостоятельно выбрать кредитный лимит — от 10 000 до 1 млн рублей.

Оплачивайте покупки в магазинах

Один из самых популярных продуктов Альфа-Банка — карта рассрочки, где действует год льготного беспроцентного периода на покупки, совершённые в первые 30 дней с момента, как вы начали ей пользоваться. Далее действует льготный период 100 дней: он начнётся после подключения и возобновится после погашения долга. Вы можете оформить карту без опции беспроцентного периода.

Условия обслуживания:

бесплатный выпуск;

доставка в удобное место в день обращения или на следующий день;

бесплатное обслуживание в первый год, далее — 990 рублей;

возможность без комиссии снимать до 50000 ₽ в месяц;

если сумма больше, то комиссия составит 3,9% и 390 рублей за снятие;

кредитный лимит 500 000 ₽, на тарифе Gold — до 700 000 ₽, на тарифе Platinum — до 1 млн рублей;

платите за покупки на маркетплейсах, услуги онлайн-кинотеатров и получайте кэшбэк до 33%;

процентная ставка от 11,99% годовых;

минимальный платёж до 10%, но не менее 300 рублей;

возможность бесплатного пополнения через мобильное приложение, банкоматы, переводом с карт других банков.

Расплачивайтесь в интернете

При оплате товаров в онлайн-магазинах, интернет-аптеках, покупке билетов, турпутёвок, оплате сотовой связи, аренде машины или квартиры банк не берёт комиссию и не начисляет проценты в рамках льготного периода. Но не стоит расплачиваться в сети кредиткой за лотерейные билеты, онлайн-игры, делать ставки в казино. Это квази-кэш-операции, к которым относится также пополнение электронных кошельков. За такие транзакции банк берёт комиссию, и на них не распространяется льготный период. Проценты начисляются на сумму покупки сразу со дня оплаты или перевода на кошелёк.

Если сомневаетесь, снимут комиссию и проценты или нет за конкретную покупку в интернете, задайте вопрос специалисту банка по телефону 8 800 100 77 33 или в чате мобильного приложения.

Выбирайте выгодную для вас кредитную карту, заполняйте заявку на сайте банка и пользуйтесь всеми преимуществами наших банковских продуктов.