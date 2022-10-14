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Создание первой особой экономической зоны в Кузбассе одобрено

  • 14/10/2022, 14:55
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Объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 92,8 млрд рублей, будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Кузбассе одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания особой экономической зоны (ОЭЗ) и территории опережающей развития (ТОР) в моногородах на заседании, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

— Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами азиатско-тихоокеанского региона, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Особая экономическая зона «Кузбасс» общей площадью 628,8 га появится на территории двух муниципальных образований — в городе Кемерово и на территории Топкинского округа. Обе площадки находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций, трассы P-255 «Сибирь» и будущего обхода Кемерова, что позволит резидентам беспрепятственно использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны. Ожидаемым эффектом будет привлечение финансов, создание новых рабочих мест и рост налоговых отчислений потенциальных резидентов. Объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 92,8 млрд рублей, будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.

На западе города Топки с нуля будет построена вся необходимая инфраструктура для размещения производств с универсальной специализацией. Для этого в 2023 году Кузбасс получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей. Заявка региона уже одобрена Правительственной комиссией по региональному развитию. Сейчас осуществляются работы по проектированию объектов.

В Топкинском муниципальном округе планируется реализация четырех инвестиционных проектов, крупнейшие из них — предприятие по переработке зерна амаранта стоимостью 11,2 млрд рублей (ООО НПХ «АмарантАгро») и строительство завода по производству извести стоимостью 4,3 млрд рублей (АО «ХК «Сибцем»). Также будут созданы проекты в медицинской и пищевой отраслях.

Площадка будущей ОЭЗ в Кемерове уже обеспечена необходимой инфраструктурой для новых инвестиционных проектов в химической промышленности. Здесь планируется расширение производства минеральных удобрений. Будет создано два инвестиционных проекта, крупнейший из них — производство аммиака и гранулированного карбамида стоимостью 76 млрд рублей (ООО «Азот-2»).

Кроме того, на совещании межведомственной рабочей группой принято решение о включении всех четырех кузбасских территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в специальный реестр, дающий право их резидентам применять пониженные тарифы страховых взносов до конца срока действия ТОСЭР.

В Кузбассе на сегодняшний день действуют четыре территории с льготным налоговым режимом: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». На сегодняшний день в реестре резидентов этих территорий — 47 организаций. За весь период функционирования ТОСЭР в Кузбассе резидентами в экономику региона вложено 7,6 млрд рублей инвестиций, создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест. Период функционирования всех ТОСЭР Кузбасса продлен до конца 2030 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

Фото с сайта правительства Кемеровской области

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Кузбасс Кемерово

Теги : Особая экономическая зона инвестиции


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