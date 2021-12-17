МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

МТС сообщает о расширении сети и запуске дополнительных базовых станций LTE вдоль федеральных 254 «Иртыш» и Р255 «Сибирь» в Новосибирской области.

В результате на участке трассы федерального значения «Иртыш» в районе сел Новогутово, Ивановка, Новопервомайское, Груздевка, Кокошино и Кабинетное появился высокоскоростной мобильный интернет МТС. Таким образом, улучшено покрытие популярного направления Новосибирск – Омск по которому передвигаются отдыхающие, чтобы попасть на знаменитые Чановские озера и курорт федерального значения «Озеро Карачи», сообщил в Instagram директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

МТС также расширила покрытие LTE-сети на участке федеральной автотрассы «Сибирь» — магистраль из Новосибирска в Кемерово и Иркутск «приросла» несколькими участками в зоне сел Барлак, Мошково, Чахлово. В период каникул и отпусков именно по этой трассе отдыхающие из Новосибирска, Омска и европейской части России отправляются на отдых в Горную Шорию, на Красноярские столбы и к озеру Байкал. Находясь в дороге, абоненты МТС могут общаться с родными и близкими, обмениваться данными через мессенджеры в социальные сети, пользоваться навигационными приложениями.