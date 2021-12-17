Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав обезличенный мобильный интернет-трафик спортивных ресурсов в 2021 году.

Аналитики выяснили, что за последние три месяца новосибирцы смотрели соревнования онлайн и читали о них на порталах в два раза больше, чем за аналогичный период в начале года. В 2021-м жители региона потратили на спортивный контент 5 тысяч гигабайт, причем 90% пришлось на смартфоны, что подтверждает желание фанатов следить за выступлениями спортсменов даже вдали от дома. По объемам трафика, которую составили специализированные интернет-платформы в этом году, новосибирцы заняли второе место в Сибири, уступив только жителям Красноярского края.

Уходящий год, несмотря на эпидемиологические ограничения, был богат на крупные спортивные события. Самый значительный всплеск интереса болельщиков зафиксирован в марте во время сразу двух крупных событий – Чемпионата мира по лыжным гонкам и Чемпионата мира по фигурному катанию передача данных выросла на 41%. Трансляции ЧМ по футболу и Олимпийских игр в Токио в июне увеличили востребованность спортивных ресурсов лишь на 25%.

Первое место в рейтинге самых востребованных видов спорта в Новосибирской области занимает хоккей. Жители региона не только поддерживают на регулярных матчах КХЛ местную команду «Сибирь», но и активно следят за клубами из других дивизионов. На втором месте по потреблению мобильного трафика находится футбол, на третьем – бокс. Больше всего времени новосибирские болельщики проводят на интернет-ресурсах Championat.com, Matchtv.ru, Sports.ru, Sport-express.ru и Khl.ru – на них приходится 92% всего спортивного трафика в области.

«Болельщики ждут самых высоких скоростей не только от любимых спортсменов, но и от операторов связи, чтобы смотреть важные трансляции без задержек. По последним данным исследования международной компании Ookla, скорость 4G МегаФона в Новосибирской области составляет 44,37 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов, который позволяет жителям региона следить за спортивными состязаниями в HD-качестве в любом месте и в любое время», – комментирует Галия Сайфутдинова, директор МегаФона в Новосибирске.

Топ-10 видов спорта, по версии абонентов МегаФона в Новосибирской области:

Хоккей

Футбол

Бокс

Лыжи

Теннис

Волейбол

Плавание

Фигурное катание

Художественная гимнастика

Баскетбол

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.