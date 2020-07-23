МТС за полгода увеличила выручку на облачном рынке Новосибирска в 6,5 раз

С начала 2020 года провайдер #CloudMTS в 6,5 раз увеличил выручку от облачных услуг и решений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных в регионе вырос в пять раз.

Новосибирские компании во втором квартале наиболее активно использовали IaaS-решения, на долю которых пришлось 80% спроса. Компании переносили в облако как поддерживающие, так и критически важные функции: интернет-магазины, клиентские онлайн-порталы, почтовые сервисы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. Места в «облаке» для переноса туда собственной IT-инфраструктуры чаще всего приобретал крупный бизнес, что логично — издержки на обслуживание и модернизацию инфраструктуры растут, и гораздо проще взять готовое решение в облаке.

По итогам второго квартала 2020 года порядка 25% реализованных провайдером #CloudМТS проектов приходится на сферу IT. На втором месте — сфера финансов (23%), бизнес этого сектора переносит в облака сайты и CRM-системы. Замыкают тройку компании ритейла, на долю которых в период карантина пришлось чуть более 20% клиентского портфеля #CloudМТS. Розничные сети переносят в облака клиентские онлайн порталы, базы данных и внутренние учетные системы и таким образом получают отказоустойчивость интернет-магазинов в пики продаж.

В первой половине 2020 года аналитики зафиксировали новый тренд: рост спроса на облачные сервисы в Новосибирском регионе у промышленных компаний – на долю отрасли приходится 10% «облачных» клиентов, что вдвое выше прошлогодних показателей. Промышленные предприятия используют облака для ERP-систем, внутренних корпоративных ресурсов, таких как hr-порталы, базы данных и почтовые сервисы, а также пользуются программным обеспечением по подписке.

При этом, большинство компаний из любой сферы также заказывают услугу резервного копирования, чтобы обезопасить свои базы данных.

Более 60% входящих заявок на миграцию в облако генерировали ИТ-подразделения, которым облачные технологии позволяют быстро развёртывать ИТ-инфраструктуру, в том числе организовывать объектные хранилища для статичных данных, таких как резервные копии, архивы и мультимедиа данные.

— С начала года мы фиксируем устойчивый спрос на услуги провайдера #CloudMTS среди компаний-пользователей наших сервисов в регионе. Так, в период пандемии предприятия Новосибирска показали трехкратный рост потребления облачных решений МТС по сравнению с докарантинным периодом. Именно с этим связан такой высокий рост «облачной» выручки — более чем в 6 раз. Благодаря новым возможностям, которые облака открывают бизнесу, компании, выбравшие облачную инфраструктуру, смогут значительно сэкономить на IT и быстрее выводить продукты на рынок, а значит – оставаться «на плаву», что критически важно в условиях пандемии, — отмечает директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото: pixabay.com, автор- kreatikar