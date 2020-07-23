Прирост вакансий от малого бизнеса в Новосибирской области составил 41% за месяц

Число предложений о работе от компаний из сегмента малого бизнеса в Новосибирской области в июне увеличилось на 41,5% по сравнению с маем и на 21,5% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так же за первый месяц лета выросла активность компаний из сегмента среднего бизнеса – на 63,3% к маю этого года и на 30,6% к июню прошлого года.

Индивидуальные предприниматели разместили в июне на 97,1% вакансий больше, чем в мае, и на 27,2% больше, чем в июне прошлого года.

— Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации пока говорить не приходится. Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей возобновила подбор персонала, и представители малого и среднего бизнеса – не исключение, тем более, что у любой компании, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru до конца июля, есть возможность опубликовать вакансию в течение всего 2020 года бесплатно. Как показывает практика, в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего ведут себя компании из отраслей ИТ, строительства и недвижимости, розничной торговли. А самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Фото: pixabay.com, автор- geralt