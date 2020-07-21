Муниципалитет возместит финансовые затраты новосибирских предприятий

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска проводит открытые конкурсы на предоставление субсидий субъектам инновационной и инвестиционной деятельности. Срок окончания приема заявлений – 17 августа, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что конкурсы проводятся для содействия развитию инвестиционной деятельности и производству инновационной продукции на территории Новосибирска. Общий бюджет – 11,2 млн рублей.

Согласно документации, финансовое возмещение затрат предусмотрено по направлениям:

затраты на научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и/или технологическую работу, разработку проектно-сметной документации в научно-исследовательской и производственной сфере в соответствии с учетной политикой субъекта инвестиционной деятельности, относящихся к капитальным вложениям, за исключением затрат, связанных с оплатой труда собственных сотрудников субъекта инвестиционной деятельности;

затраты на получение разрешительных документов (сертификаты, свидетельства, патенты);

затраты на внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство (проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование);

затраты на приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе ЭВМ);

затраты на приобретение готового и разработку специального ПО;

затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам;

затраты на уплату лизинговых платежей;

затраты, связанные с приобретением производственных помещений и/или земельных участков, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом производственных помещений для создания нового производства, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, изменения технологии производства.

В мэрии уточнили, что в конкурсах могут принять участие юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), являющиеся коммерческими организациями, или ИП, зарегистрированные на территории Новосибирска и осуществляющие инновационную или инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на территории города по одному или нескольким видам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки» ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий в сфере инновационной и инвестиционной деятельности можно на официальном сайте города Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23