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Жюри конкурса «Сибирь.ПРО» оценит работы журналистов, представленные в 19 номинациях

Работа жюри начинается с 4 августа.
  • 21/07/2020, 13:03
ZHyuri

С 4 августа приступает к работе жюри юбилейного XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», сообщили организаторы конкурса. Традиционно среди экспертов «Сибирь.ПРО» – лидеры общественного мнения, профессионалы медиаиндустрии, руководители компаний-партнеров проекта, представители органов власти регионов Сибири в сфере информационной политики. Конкурс получил признание в медиасообществе во многом благодаря независимой оценке компетентного жюри.

Отмечается, что система дистанционного голосования и принцип отбора конкурсных работ, который предусматривает не только прием заявок, но и собственный поиск журналистских материалов рабочей группой Оргкомитета конкурса, позволяют из года в год открывать новые таланты, находить авторов, по-настоящему достойных высокого признания и награды. В этом году жюри конкурса вновь предстоит определить мастеров слова, авторов лучших статей и репортажей, посвященных социально-экономическому развитию сибирских территорий, а также актуальным задачам государственного управления.

В этом году в судейский состав вновь вошли эксперты, которые принимают участие в работе «Сибирь.ПРО» на протяжении многих лет. Это депутаты Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Алексеева и трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Васильев, председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации Общества «Знание» России Галина Гриднева, а также председатель кемеровской региональной Общественной палаты Ирина Рондик. По-прежнему с нами остались члены жюри – председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и член Общественной палаты Российской Федерации заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области, директор Иркутской областной общественной организации «Байкальский региональный союз женщин «Ангара» Светлана Уралова. Впервые представит экспертную группу директор Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Олег Фёдоров.

Продолжат работу и примут участие в оценке конкурсных материалов партнеры проекта: вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, президент АО ХК «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев, генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов и руководитель управления по связям с общественностью ООО «УК «Сибантрацит» Елена Лещинская. Кроме того, свое мнение о работах сибирских журналистов в этом году выскажут генеральный директор Холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева и руководитель по связям с государственными органами в Сибирском округе розничной сети «Магнит» Елена Погодаева.

Среди членов жюри также многолетние партнёры проекта – генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, а также директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина и Ирина Шелудкова – начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

На протяжении многих лет поддержку проекту оказывают Сибирский региональный информационный центр «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») в лице директора Динары Хисматулиной и Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», председателем которого является Геннадий Гусельников.

В оценке конкурсных материалов примут участие представители региональных СМИ: директор ГТРК «Новосибирск» Игорь Павлов, руководители ГТРК «Иртыш» Елена Моренис и ГТРК «Кузбасс» Андрей Андреев, главный редактор журнала «Неизвестная Сибирь» Игорь Севергин. Главный редактор газеты «Томские новости», председатель РОО «Томское областное отделение Союза журналистов России» Вера Долженкова, победитель XII и XIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Татьяна Плотникова, руководители газет «Наш Красноярский край» и «Новый путь» (Алтайский край) Инесса Акентьева и Татьяна Кузьмина также проголосуют за работы конкурсантов юбилейного года.

Заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов и руководитель новосибирского бюро информационного агентства «ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ» Павел Шагиахметов впервые присоединились к экспертной группе «Сибирь.ПРО» и выскажут свое мнение о работах сибирских корреспондентов.

На протяжении многих лет неоценимым является сотрудничество проекта с профессионалом медиаиндустрии – журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, лауреатом Международной Невской премии за исследования в области журналистики и массовых коммуникаций Валентиной Мансуровой.

Постоянным членом жюри «Сибирь.ПРО» с 2006 года является Алексей Севостьянов – начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области.

Также среди представителей органов власти сибирских регионов – руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Валентина Старокожева, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Зиненко, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев, заместитель руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Михаил Максимов.

В оргкомитете конкурса рассказали, что жюри призвано оценить конкурсные работы, представленные в 19 номинациях.

В 2020 году в проекте «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Энергия ПРОрыва», «Сибирская гвардия», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «Сибирский фотоПРОект», «ПРОизведено в Сибири», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРО авиацию», «ПРОфессия железнодорожник», «Финансовый воПРОс».

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса 

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