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МУП заработал на ливневке

В 2018 году предприятие заключило 77 договоров на водоотведение поверхностных стоков на общий объем более 1 млн кубометров.
  • 07/02/2019, 12:17
Автор: Юлия Данилова
Ливневая канализация Новосибирска
В Новосибирске необходимо промыть не менее 15 км ливневой канализации.

— При организации и эксплуатации подземных сооружений для нас самый главный результат деятельности 2018 года в том, что приказом областного департамента по тарифам в апреле был установлен тариф на водоотведение поверхностных сточных вод на 2018 год — 14,46 рубля за куб без НДС, осенью тариф был подтвержден и установлен до 2021 года, — сообщил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик, выступая на совещании по подведению итогов деятельности департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска

В Новосибирске будет создана единая система ливневой канализации

Параллельно осенью была разработана производственная программа для развития систем ливневой канализации Новосибирска, на основании которой утвержден двуставочный тариф на технологическое присоединение и подключение к системам водоотведения муниципальной собственности для неограниченного круга потребителей.

— Это достаточно знаковое решение. Новосибирск стал третьим городом в стране — после Москвы и Санкт- Петербурга, который имеет полноценную правовую базу для реализации проекта, связанного с отведением поверхностного водостока. В 2018 году мы приступили к работе с абонентами, и по итогам 2018 года заключено 77 договоров на водоотведение поверхностных стоков на общий объем более 1 млн кубометров. По договорам водоотведения предприятие получило дополнительный доход к бюджетным ассигнованиям — 15 млн рублей, — заявил Мысик.

Департамент по тарифам не согласовал программу по развитию ливневки в Новосибирске

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов поручил МУП в 2019 году сумму внебюджетных доходов как минимум удвоить.

— Необходимо уже приступать к очистке коллектора на улице Широкой, чтобы подойти к весеннему сезону с чистым коллектором и минимизировать проблемы, которые постоянно возникают на площади Труда, — добавил чиновник. — В общей сложности необходимо промыть не менее 15 км ливневой канализации в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что протяженность ливневки, которая находится в реестре муниципальной собственности, составляет 252 км. Кроме того, в городе есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, закрепленных за предприятиями Новосибирска, их также планируется передать городу. Вся система разбита на 13 эксплуатационных зон, географически привязанных к бассейнам рек. Планируется, что до 2028 года в Новосибирске будут построены еще 150 км новых ливневок.

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