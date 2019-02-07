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За нарушителями режима выделенной полосы будет следить автоматика

Мэрия Новосибирска заказала разработку прибора для контроля за выделенками.
  • 07/02/2019, 12:34
Автор: Юлия Данилова
«Паркнет» будет отслеживать движение по выделенной полосе

В Новосибирске в 2019 году будет создано не менее 9 выделенных полос для общественного транспорта. Также планируется установить контроль за соблюдением водителями режима движения по этим полосам.

— Сейчас МКП «Горэлектротранспорт», совместно с ГКУ «Городской центр организации дорожного движения», работают над созданием прибора — «Паркнета», фиксирующего нарушение водителями правил дорожного движения по полосам, предоставленным для общественного транспорта. В первом квартале 2019 года нам нужно завершить эту работу, получить опытный образец, определиться с маршрутом и обкатать прибор, чтобы в дальнейшем выходить с предложением по расширению его использования, — заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, выступая на совещании по подведению итогов деятельности департамента.

Камеры будут считывать наличие полиса ОСАГО

Прибор «Паркнет» изначально был предназначен для контроля платной парковки, фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Ранее InfoPro54 рассказывал, что в 2019 году в Новосибирске может стартовать проект по регистрации автомобилей, не имеющих полисы ОСАГО, через комплексы фото и видеофиксации.

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