За нарушителями режима выделенной полосы будет следить автоматика

В Новосибирске в 2019 году будет создано не менее 9 выделенных полос для общественного транспорта. Также планируется установить контроль за соблюдением водителями режима движения по этим полосам.

— Сейчас МКП «Горэлектротранспорт», совместно с ГКУ «Городской центр организации дорожного движения», работают над созданием прибора — «Паркнета», фиксирующего нарушение водителями правил дорожного движения по полосам, предоставленным для общественного транспорта. В первом квартале 2019 года нам нужно завершить эту работу, получить опытный образец, определиться с маршрутом и обкатать прибор, чтобы в дальнейшем выходить с предложением по расширению его использования, — заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, выступая на совещании по подведению итогов деятельности департамента.

Прибор «Паркнет» изначально был предназначен для контроля платной парковки, фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Ранее InfoPro54 рассказывал, что в 2019 году в Новосибирске может стартовать проект по регистрации автомобилей, не имеющих полисы ОСАГО, через комплексы фото и видеофиксации.

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