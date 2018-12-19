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МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра

К техосмотру не допустят автомобили с запчастями, не указанными в документах.
  • 19/12/2018, 11:38
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МВД России представило для публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления кабмина, в соответствии с которым оператор техосмотра будет обязан сверять номера кузова, рамы, кабины, а также шасси транспортного средства с данными, указанными в регистрационных документах на него. В случае выявления несоответствия заявителю предлагается отказывать в оказании соответствующих услуг.

— При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру. При этом в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра оператором технического осмотра делается запись о выявленных несоответствиях, — говорится в документе.

Правило, в соответствии с которым оплата услуг по проведению технического осмотра осуществляется до начала его проведения, менять не планируется.

Необходимость нововведений аргументируется данными министерства о неоднократных фактах эксплуатации транспортных средств с измененной маркировкой, а также их предоставления в подразделения Госавтоинспекции МВД России для осуществления регистрационных действий.

Публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза документа завершатся 28 декабря.

Фото: pixabay.com, автор- danvolks99

 

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