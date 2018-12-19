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Новосибирская область заработала на внутреннем туризме 5,4 млрд рублей

Сбербанк определил лидеров в сфере доходов от внутреннего туризма.
  • 19/12/2018, 11:02
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Россияне в январе-октябре 2018г. потратили на туристические и деловые поездки по стране 756,4 млрд руб., говорится в отчете Сбербанка о внутреннем туризме. Это в 1,5 раза выше стандартных отраслевых оценок рынка. Сбербанк объясняет это тем, что учитывает все сопутствующие расходы туристов, а также затраты на деловые поездки. Согласно прогнозу банка, размер рынка внутреннего туризма по итогам года составит 900 млрд руб. (+10,3% год к году), сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Согласно исследованию Сбербанка, только 30 регионов получают чистый доход от внутреннего туризма. Отмечается, что для определения дохода или убытка от туризма в регионе Сбербанк сопоставил расходы приезжих с расходами местных жителей в каждом регионе.

Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи. При «заработке» всего региона с начала года в 60,51 млрд руб. (приезжие оставили в нем 91,99 млрд, а местные потратили в поездках 31,48 млрд) на Сочи приходится 60,5 млрд, то есть более 99,9% от всех доходов края от внутреннего туризма.

На втором месте в рейтинге – Санкт-Петербург, который «получил» 23,86 млрд. На третьем – Новосибирская область с 5,4 млрд. В десятке лидеров также Москва и Московская область, Владимирская и Тверская области и Татарстан.

Москва, по данным Сбербанка, заняла лишь 9 место – чистый доход от туризма в Москве составил всего 3,4 млрд руб. Приезжие оставили в столице 141,7 млрд руб., но ее жители потратили в других российских городах не меньше – 138,3 млрд. рублей.

Фото: Ростислав Нетисов

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