На Байкале появилась первая в России зона для фотоохоты

В Прибайкальском национальном парке создали инфраструктуру для первой в России зоны фотоохоты. Об этом рассказал Умар Рамзанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на пресс-конференции.

— На участке восстановили мост, провели интернет, отремонтировали строения, провели спутниковый интернет, прокладывают дороги. В этом году — первом квартале следующего мы установим два новых гостевых дома. Приобретен материал для их строительства, подготовлены участки. Проработан вопрос подвода электричества, — пояснил Умар Рамазанов.

На территории будущей фотозоны отремонтировали строения кордона. Обустроена площадка для фотографирования животных. Также удалось восстановить водоем, который в советское время был создан для нужд пожарных.

— Сейчас смотрим, как он будет себя вести в зимний период, какое будет промерзание льда. Там есть проточная речка нерестовая, и у нас есть мысль при согласовании со ответственными органами запустить туда хариуса речного, — добавил Рамазанов.

Фотозона создается в урочище Малышкино силами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» без привлечения частных инвестиций. На площадку смогут приезжать фотографы, чтобы снимать животных, и туристы, которые хотят понаблюдать за диким миром. Кроме того, в зоне ученые будут вести научные наблюдения за животными. Чтобы привлечь зверей на эту местность и задержать их там, специалисты высадили поля с кормовыми культурами, подкладывают сено и овес. Такая работа ведется уже больше года и дает результаты. Появились такие животные, как: зайцы, лисы, стало больше косули, с других территорий пришли рыси.

Урочище Малышкино находится 60 км от Иркутска, откуда многие туристы начинают свое путешествие на озеро Байкал. Там находятся места отела копытных и проходят миграционные пути диких животных. В местности водятся медведи, волки, изюбры, кабаны, косули, выдры, соболи. Массового турпотока в фотозону пока нет, но отдельные фотографы и съемочные группы туда уже приезжают.