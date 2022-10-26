В Новосибирске возведут 27-этажные дома

Мэрия выдала разрешение на строительство высотки на улице Титова, 48, рядом с 1-м Петропавловским переулком, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на муниципальный портал Новосибирска.

Дома построят в 4 этапа. 27-этажная высотка – первый этап в создании многоквартирных комплексов. На карте видно, что по соседству расположены школа и туберкулезная больница. Дом будет возводить специализированный застройщик «Архипелаг».

Всего там будет 183 жилых помещений, из которых 29 однокомнатных квартир, 91 –двухкомнатных и 47 трехкомнатных студий, а также 16 раздельных 2-комнатных квартир, 22 офиса и большая подземная автостоянка на 76 мест.

Ранее редакция сообщала, что ГПНТБ отбила участок, который забирали под жилищное строительство.