На Барабинской ТЭЦ отремонтируют турбоагрегаты и генератор

Энергетики СГК проводят ремонты основного и вспомогательного оборудования Барабинской ТЭЦ в г. Куйбышеве. В нынешнем году компания направила на эти работы 168 млн 445 тыс рублей.

Наибольшая часть средств пойдет на капитальные и расширенные текущие ремонты двух турбоагрегатов и генератора. В частности, у выведенного на ремонт в апреле турбоагрегата №4 по результатам обследований предстоит замена ротора турбины, капитальный ремонт ротора генератора проводится на базе завода «ЭЛСИБ». Турбоагрегат №3 будет выведен на капитальный ремонт в летний период.

Также из этих средств более 21 млн. рублей СГК направит на ремонт участка тепловых сетей Барабинской ТЭЦ и семи локальных котельных.

Техническое обслуживание и ремонты основных и вспомогательных агрегатов станции выполняются силами персонала Барабинской ТЭЦ и только часть работ отдана подрядной организации, компании «Сибирь-энергоремонт». Период ремонтной компании на ТЭЦ продлится по август 2019 года включительно.

Отметим, в нынешнем году Барабинской ТЭЦ, единственному объекту генерации Новосибирского филиала СГК за пределами столицы области, исполнилось 65 лет.

— Несмотря на солидный возраст, станция работает надежно и качественно, обеспечивая теплоснабжением потребителей города Куйбышева, — говорит директор Барабинской ТЭЦ СГК Андрей Кархалев. — Для повышения эксплуатационной надежности оборудования своевременно проводятся все виды ремонтов.

Фото: пресс-служба компании