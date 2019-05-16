Поймать мутацию на генном уровне

Он пояснил, что анализы, проводимые медучреждениями сейчас, отображают уровень гормонов, имеющийся в организме на конкретный момент. Генетический анализ позволяет увидеть, что заложено непосредственно в организме, какие есть дефектные гены, которые могут приводить к тому, что увеличивается или уменьшается чувствительность к каким-то половым или стероидным гормонам. В свою очередь, это также может приводить к определенным нарушениям в организме.

Тестирование разработки началось в сентябре прошлого года. На сегодняшний день проведено более тысячи исследований, результаты 400 из них — с официально выданными заключениями. Среди выявленных патологий: гиперэстрогения, миома, фибромиома, эндометриоз, бесплодие, гиперандрогения. В основном, как пояснили представители «МБС-Технология», заболевания, требующие подобных исследований, касаются половой и репродуктивной систем. Им сопутствуют ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, и в конечном счете деменция, онкология.

— По генетике все это можно увидеть заранее. Это варианты развития человека, его физиологии, при которых в определенный момент дополнительные факторы не позволяют реализовать, например, репродуктивную программу. Или, наоборот, реализуется какое-то заболевание, сначала метаболический синдром, сахарный диабет, проблемы с гемостазами, — рассказывает Вячеслав Романов. — Эти предрасположенности мы можем выявить и, зная их, доктор может изменить тактику лечения. Такая медицина говорит не о том, что случилась какая-то проблема, а о том, что нужно сделать, чтобы избежать ее. Наш подход более таргетный, более целенаправленный, чем полное геномное секвенирование. Мы смотрим не весь ген, потому что делать полное геномное исследование очень дорого, также это огромное количество информации, большая часть которой никак не связана ни с какой патологией.

Сейчас компания вышла на этап внедрения разработки и ведет переговоры с российскими медучреждениями-партнерами о совместном взаимодействии по ее использованию.

— Мы решили, что будем работать с врачами, которые направляют к нам пациентов. Это гинекологи, эндокринологи, урологи, андрологи, врачи, которые занимаются проблемами кровотечения и тромбообразования, а также специалисты, занимающиеся системой детоксикации, — пояснили представители компании.

По словам Андрея Тронина, более ранние разработки методов диагностики инфекционных заболеваний и иных патологических состояний человека, предложенные компанией, уже используются в российских медучреждениях.

В стратегической перспективе «МБС – Технология» ставит перед собой задачу по выходу на зарубежные рынки. Подготовительная работа в этом направлении уже началась.

— С зарубежными партнерами мы пока не работаем ввиду определенных сложностей, которые возникают при прохождении образцов через таможню, через границу, — поясняет Андрей Тронин. — Однако сейчас уже есть иностранные партнеры, готовые проводить такие исследования. Они будут покупать у нас определенный набор реагентов и регистрировать соответствующее учреждение у себя в стране. Сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями из стран бывшего СНГ, но это процесс небыстрый.

Компания ООО «МБС – Технология» зарегистрирована 9 августа 2016 года. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных наук. Уставной капитал — 25 тысяч рублей. Директор — Андрей Тронин. Учредители: Михаил Лосев — 45%, Виктория Федорова — 45%, Андрей Тронин — 10%. Михаил Лосев также является гендиректором ООО «Медико-Биологический Союз», работающего на рынке с 1992 года.

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