На «Чуйском тракте» будут усилены меры безопасности для водителей и пешеходов

ФКУ«Сибуправтодор» в ближайшие два года оснастит дополнительными техническими средствами безопасности федеральную автодорогу Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области. Развитие этой трассы, как популярного туристического направления, является одной из главных задач на ближайшую перспективу, сообщили в пресс-службе ФКУ«Сибуправтодор».

Отмечается, что до конца текущего года на 5-полосном участке с 56 по 58 км, на выезде из Искитима, будет установлено тросовое ограждение, чтобы свести к минимуму вероятность встречных столкновений. На вновь выявленных участках концентрации ДТП– км 40-41 и км 47-48 нанесут осевую структурную («шумовую») разметку. При наезде на такую разметку водитель ощущает вибрацию и шумовой эффект, что способствует концентрации внимания.

Кроме того, современными светофорами с датчиками накопления транспортных средств оборудуют перекрёстки в с. Евсино (69 км) и пересечении с дорогой Черепаново – Сузун (103 км). Ещё один светофорный объект установят в с. Лебедёвка (48 км). Кроме того, в ближайшие два года на трассе появятся 12 стационарных камер фотовидеофиксации в дополнение к 17 действующим комплексам.

В Сибуправтодоре подчеркнули, что аварийность на трассе снижается: в I-м квартале 2020 года на Чуйском тракте произошло 11 ДТП, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших и пострадавших сократилось на 33% и 25% соответственно. Основной причиной аварий по-прежнему остаётся нарушение правил дорожного движения.

— Мы понимаем, что Чуйский тракт нуждается в увеличении пропускной способности, — подчёркивает начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев. — Решить эту задачу на самом интенсивном участке – подъезде к Новосибирску – должен Восточный обход. Его строительство продолжается, на днях мостовики приступят к монтажу пролётных строений путепровода эстакадной части.

В 2019 году по заказу ФКУ «Сибуправтодор» отремонтировано 19 км трассы Р-256. На всех участках со сплошной разделительной полосой нанесена осевая структурная разметка, на пяти пешеходных переходах установлены проекторы соответствующих дорожных знаков, а также стоп-линий для водителей и пешеходов. В планах учреждения — расширение трассы до четырёх полос. Работы начнутся в 2024 году с 20-километрового участка, км 52 – км 72.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ«Сибуправтодор»