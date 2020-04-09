Новосибирская область попытается сохранить финансирование науки

— В ближайшее время мы проведем совещание и оценим, какие вопросы возникают у подрядчика на этой стадии, — пояснил губернатор.

Андрей Травников также напомнил, что в этом году регионе началась реализация проекта СКИФ: с середины марта на площадке ведутся изыскательские работы.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, согласился, что одна из актуальных и важнейших задач для округа — это своевременная и качественная реализация проекта СКИФ.

— Вы знаете, с какими сложностями сталкивается его реализация. Нам пришлось обращаться к зампредправительства РФ Татьяне Голиковой, на федеральном уровне была создана специальная рабочая группа, в задачи которой входит контроль за ходом работ и решение возникающих проблем, — подчеркнул Меняйло.

Кроме того, он обратил внимание руководителей Томской и Новосибирской областей, а также СО РАН на то, что в этом году округ может получить еще два научно-образовательных центра (НОЦ).

— Надеюсь, что 2020 год в этом плане будет успешным для регионов Сибири. Попрошу активно включиться в работу по созданию НОЦ, — подчеркнул Меняйло.

Валентин Пармон отметил, что Новосибирск и Томск не являются конкурентами, с точки зрения создания НОЦ, скорее, партнерами, поэтому в рамках междисциплинарных центров планируют взаимодействовать друг с другом.

— Я также хотел бы напомнить, что сейчас идет конкурс на научные центры мирового уровня по направлениям стратегии научно-технологического развития. Из-за коронавируса сроки подачи документов продлили до 1 мая. Ждем, что сибирские институты примут в нем активное участие, — заявил председатель СО РАН.

Выступая на собрании, Андрей Травников также напомнил, что с 2020 года в Новосибирской области действует программа стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. За 5 лет на ее реализацию планируется выделить из бюджета области 2 млрд рублей и 805 млн получить из внебюджетных источников. На 2020 год запланировано финансирование в размере 258 млн рублей.

— Социально-экономическая ситуация сегодня меняется на глазах. Очевидно, что доходы бюджета области, как и других регионов России, будут ниже плановых. Тем не менее я подтверждаю, что развитие науки — это стратегический приоритет для Новосибирской области. При всех сложных обстоятельствах мы постараемся сохранить и по возможности нарастить поддержку стратегических направлений. Общими усилиями мы сможем донести необходимость поддержки науки и до федерального центра, — заявил губернатор.

Сергей Меняйло добавил, что 4 апреля правительством РФ утвержден состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. В ее состав вошли два сибирских губернатора: Андрей Травников и Сергей Жвачкин (губернатор Томской области).

— Будем через них продвигать механизмы инновационного развития и вносить свои предложения. СО РАН также рекомендую продвигать свои идеи не только через РАН, но и органы власти самых инновационных регионов России. Одна из таких идей — включение научной составляющей во все нацпроекты, по аналогии мер по цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Думаю, что через указанную правительственную комиссию эту идею можно реализовать, — резюмировал полпред.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области