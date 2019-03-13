На финансовом рынке Сибири в 2018 году выявлено свыше 160 нелегальных кредиторов

По итогам 2018 года в регионах Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили 165 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые практиковали незаконную деятельность на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что каждый десятый выявленный нелегальный кредитор незаконно организовал выдачу займов населению с привлечением средств материнского капитала. Подобные схемы были зафиксированы в Новосибирской области, Алтайском крае, Республиках Хакасия, Алтай и Тыва. В некоторых случаях организации обналичивали деньги клиентам, выдавая гражданам «целевые займы», обеспеченные ипотекой. После этого жилищные кредиты погашались средствами материнского капитала. Клиенты, которые решились на такие незаконные схемы, впоследствии получали сумму материнского капитала за вычетом комиссии нелегальному кредитору в размере до 15%.

— Часто нелегалы выдают займы под завышенные проценты или на таких условиях, по которым вернуть деньги вовремя невозможно. Клиент в таком случае, допуская просрочку по платежам, сразу лишается предмета залога. Также нелегальные кредиторы используют незаконные методы взыскания долгов. Поэтому, перед тем как оформить заем или кредит, важно проверить законный статус компании. Сделать это можно на сайте Банка России в справочниках кредитных организаций и участников финансового рыка. Если компании там нет – то это нелегальный кредитор. О нем нужно сообщить в Банк России или в правоохранительные органы, — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

70% выявленных специалистами Сибирского ГУ Банка России «черных кредиторов» незаконно использовали в названии словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания». Эти компании были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, тем самым вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Кроме того, в регионах Сибири выявлено 2 организации с признаками финансовой пирамиды, которые привлекали средства населения. В отношении них правоохранительные органы проводят проверку.

В целом, по информации Сибирского ГУ Банка России, в 60% случаев правоохранительные органы уже приняли необходимые меры реагирования. В отношении оставшихся продолжаются проверки.

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio