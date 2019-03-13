 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Россельхозбанк направит около 30 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Новосибирской области

С региональным минсельхозом согласован 41 проект.
  • 13/03/2019, 14:16
Россельхозбанк направит около 30 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Новосибирской области

В 2019 году Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» продолжит активную работу по финансированию инвестиционных проектов на территории области по льготной ставке не выше 5% годовых. В настоящее время 41 проект на общую сумму 29,6 млрд рублей уже согласован с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области и готов к реализации, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Среди крупнейших проектов, старт финансирования которых запланирован на 2019 год, – строительство завода по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, а также двух животноводческих комплексов и комбикормового цеха в Маслянинском районе Новосибирской области (все проекты ГК «ЭкоНива»).

При финансовой поддержке банка уже ведутся работы по строительству дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка (АО «Кудряшовское»). В 2019 году планируется также начать возведение третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское» в Колыванском районе Новосибирской области.

— Льготная программа кредитования АПК позволила активизировать инвестиционную активность не только крупных предприятий, но и организаций малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в кредитных средствах для покупки оборудования, техники, животных. Многие проекты носят долгосрочный характер с инвестиционной фазой до 2-3 лет, поэтому сегодняшняя работа – это хороший задел на следующие годы, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Отмечается, что Россельхозбанк является ключевым участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей с 2017 года в рамках постановления Правительства РФ №1528. По условиям программы кредитные средства на реализацию краткосрочных и инвестиционных проектов предоставляются клиентам банка по ставке не более 5% годовых. Всего с момента запуска программы Новосибирский филиал Россельхозбанка направил агропредприятиям области более 12 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

13/03/2019, 17:11
Область рассчитывает получить на проект субсидию из Федерального фонда модернизации ЖКХ.
В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков Новосибирска

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

13/03/2019, 16:53
Безусловным лидером Рейтинга устойчивости является компания ВИРА-Строй.
15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

13/03/2019, 16:42
В этом году бизнес-ускоритель пройдет формате двух интенсивных образовательных блоков.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Ипотека в Новосибирской области снизилась на 4 %

13/03/2019, 18:58

«Ситилинк» расширяет ассортимент за счет «Холодильник.Ру»

13/03/2019, 18:00

Область получит 4,7 млрд руб на расселение ветхого жилья

13/03/2019, 17:46

Новосибирская область получит более 5 млрд рублей на благоустройство территорий

13/03/2019, 17:44

LADA уступила лидерство в продажах новых машин в Новосибирской области

13/03/2019, 17:20

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

13/03/2019, 17:11

В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

13/03/2019, 16:53

15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

13/03/2019, 16:42

Объекты водоснабжения и водоотведения Маслянино предложили инвестору

13/03/2019, 16:14

На ЭПМ-НовЭЗ начались работы по установке немецкого смесительного комплекса EIRICH

13/03/2019, 15:57

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска