Россельхозбанк направит около 30 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Новосибирской области

В 2019 году Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» продолжит активную работу по финансированию инвестиционных проектов на территории области по льготной ставке не выше 5% годовых. В настоящее время 41 проект на общую сумму 29,6 млрд рублей уже согласован с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области и готов к реализации, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Среди крупнейших проектов, старт финансирования которых запланирован на 2019 год, – строительство завода по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, а также двух животноводческих комплексов и комбикормового цеха в Маслянинском районе Новосибирской области (все проекты ГК «ЭкоНива»).

При финансовой поддержке банка уже ведутся работы по строительству дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка (АО «Кудряшовское»). В 2019 году планируется также начать возведение третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское» в Колыванском районе Новосибирской области.

— Льготная программа кредитования АПК позволила активизировать инвестиционную активность не только крупных предприятий, но и организаций малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в кредитных средствах для покупки оборудования, техники, животных. Многие проекты носят долгосрочный характер с инвестиционной фазой до 2-3 лет, поэтому сегодняшняя работа – это хороший задел на следующие годы, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Отмечается, что Россельхозбанк является ключевым участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей с 2017 года в рамках постановления Правительства РФ №1528. По условиям программы кредитные средства на реализацию краткосрочных и инвестиционных проектов предоставляются клиентам банка по ставке не более 5% годовых. Всего с момента запуска программы Новосибирский филиал Россельхозбанка направил агропредприятиям области более 12 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка