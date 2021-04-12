На Госуслугах решили создать новые суперсервисы

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов, — сказал Чернышенко, — среди них «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн».

По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов. Например, «Поступление в вуз онлайн». Он дает возможность направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. Уточняется, что в рамках этого суперсервиса с начала летней кампании будут доступны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году были доступны только 54.

Суперсервис «Социальная поддержка онлайн» позволяет информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина). Также запущен такой суперсервис, как «Цифровое исполнительное производство», который позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.

Также на портале были организованы суперсервис «Трудовые отношения онлайн», где можно оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий «Работа в России» и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».