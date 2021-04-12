В НГТУ разработали антенны для полетов в экстремальных условиях

Аспиранты кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ создали антенны для беспилотников, улучшающие качество связи, благодаря чему летательные аппараты могут перемещаться в экстремальных условиях.

Антенны разрабатываются по двум патентам, полученным вузом ранее. Установка такой антенны на беспилотник и ее адаптация к особенностям аппарата позволяет улучшить качество связи за счет большей направленности в пространстве. Антенна может быть установлена на любой беспилотник. Ее размер и принцип установки адаптируется к физическим характеристикам, площади посадки, габаритам и конструктивным особенностям летательного аппарата.

— Это компактная антенная решетка с веерной направленностью. Антенна не приводит к сбоям в работе аппарата, при этом подсказывает, куда, на какой высоте и с какой скоростью лететь, — рассказал доцент кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Анатолий Горбачев.

Вместе с антенной в беспилотник устанавливается цифровой блок, принимающий решения о высоте и скорости полета, который также разрабатывается в НГТУ НЭТИ. Выбор наиболее подходящего маршрута полета осуществляется в автоматическом режиме. Образцы, где использовалась данная технология, прошли первичные испытания.

Решение позволяет использовать беспилотные летательные аппараты в экстремальных условиях, в первую очередь, для мониторинга поверхности Земли, ее загрязнения и наличия очагов возгорания.

— Мы ориентируемся на работу в условиях пожаров, сильных песчаных бурь, если мы говорим об азиатских территориях. В сибирских широтах это дымы лесных пожаров, вьюги и метели, — рассказал Анатолий Горбачев.

Работа выполняется в рамках гранта РФФИ, полученного в 2020 году. Закончить научные исследования планируется весной 2022 года.