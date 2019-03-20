 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

На коллегии Генпрокуратуры РФ подвели итоги работы органов прокуратуры в 2018 году

В числе первоочередных задач — тщательный контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов.
  • 20/03/2019, 12:38
коллегия Генпрокуратуры РФ

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Были подведены итоги работы органов прокуратуры в 2018 году и определены ключевые задачи на текущий период.

— В прошедшем году российские прокуроры внесли значимый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом и коррупцией». Всего при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2018 году прокурорами выявлено и пресечено более 4 миллионов нарушений, приняты необходимые меры реагирования, — отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам. при участии органов прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 26 миллиардов рублей. В целом в результате принятых мер число нарушений прав граждан, связанных с оплатой труда, снизилось по сравнению с 2017 годом на 15%. Кроме того, более эффективным стал надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса. Принципиальная позиция военных прокуроров позволила обеспечить позитивную динамику состояния дисциплины и правопорядка в войсках.

В числе первоочередных задач, стоящих перед ведомством, был назван тщательный контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Не менее важно содействовать формированию нормативной базы нацпроектов. Кроме того, за предстоящие два года детальному пересмотру должны подвергнуться все акты в сфере надзора и контроля, действующие на территории страны.

Среди других важных задач: защита прав предпринимателей и содействие улучшению делового климата, последовательное и системное обеспечение правового порядка в сфере трудовых и социальных отношений; соблюдение законодательства о поддержке семьи, реализации материнского капитала, предоставлении жилья сиротам; защита прав несовершеннолетних. Более эффективной должна стать работа органов прокуратуры в области охраны окружающей среды и природопользования.

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры остаётся координация действий правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Постоянного внимания прокуратуры также требует уголовно-исполнительная система.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

Популярное с сайта

видеонаблюдение на ЕГЭ

На обеспечение видеосъемки на ЕГЭ область готова потратить 39,5 млн рублей

21/03/2019, 14:37
Аукцион состоится 15 апреля 2019 года.
Количество вакансий для таксистов

Количество вакансий для таксистов в городе за два года выросло в три с половиной раза

21/03/2019, 13:03
Количество резюме водителей увеличилось в десять раз.
Сибнедра недовольны темпами добычи углеводоровов в Новосибирской области

В Новосибирской области можно добывать минимум 300-500 тысяч тонн углеводородов

21/03/2019, 12:55
Сибнедра намерены серьезно побеседовать с компаниями, разрабатывающими месторождения на северо-востоке региона.

Актуальный разговор

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Все материалы
Новости

Общественная палата России пролоббирует метро и городскую электричку для Новосибирска

21/03/2019, 19:35

14 место заняла Новосибирская область в рейтинге парков легковых автомобилей

21/03/2019, 19:10

Тарифы на вывоз ТКО могут дифференцировать

21/03/2019, 17:04

Основой повестки VIII Международного Сибирского транспортного форума станут нацпроекты

21/03/2019, 16:15

Новосибирское предприятие незаконно взимало плату за тепловую энергию

21/03/2019, 14:41

На обеспечение видеосъемки на ЕГЭ область готова потратить 39,5 млн рублей

21/03/2019, 14:37

Количество вакансий для таксистов в городе за два года выросло в три с половиной раза

21/03/2019, 13:03

В Новосибирской области можно добывать минимум 300-500 тысяч тонн углеводородов

21/03/2019, 12:55

Финал Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» состоится в Новосибирске

21/03/2019, 12:09

Область перевыполнила план по числу регистраций в госуслугах

21/03/2019, 10:18

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска