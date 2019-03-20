В р.п. Чаны на базе новой лыжной базы может появиться ФОК

В р.п.Чаны на базе строительства новой лыжной базы может быть организован новый спортивный объект физкультурно-оздоровительного комплекса — по образцу подобного ФОКа в городе Купино. Проектная стоимость нового всесезонного ФОКа — 93 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что стоимость строительства лыжной базы в р. п. Чаны в соответствии с муниципальным контрактом составляет без малого 16 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счёт средств бюджета Чановского района. В составе базы предусмотрено отапливаемое одноэтажное здание со всеми необходимыми помещениями. Запроектированы открытые автостоянки для легковых машин и автобусов. Также предусмотрено профилирование лыжной трассы с устройством наружного освещения. Тип трассы — равнинная, шириной 4 метра. Длина большого круга — 1000 м., малого круга — 700 м. На сегодняшний день готовность здания лыжной базы — 90%. Завершаются плиточные и отделочные работы. Фактическое завершение работ по устройству трасс с наружным освещением — лето 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области