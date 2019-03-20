 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В р.п. Чаны на базе новой лыжной базы может появиться ФОК

Проектная стоимость объекта — 93 млн рублей.
  • 20/03/2019, 11:42
В р.п. Чаны на базе новой лыжной базы может появиться ФОК

В р.п.Чаны на базе строительства новой лыжной базы может быть организован новый спортивный объект физкультурно-оздоровительного комплекса — по образцу подобного ФОКа в городе Купино. Проектная стоимость нового всесезонного ФОКа — 93 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что стоимость строительства лыжной базы в р. п. Чаны в соответствии с муниципальным контрактом составляет без малого 16 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счёт средств бюджета Чановского района. В составе базы предусмотрено отапливаемое одноэтажное здание со всеми необходимыми помещениями. Запроектированы открытые автостоянки для легковых машин и автобусов. Также предусмотрено профилирование лыжной трассы с устройством наружного освещения. Тип трассы — равнинная, шириной 4 метра. Длина большого круга — 1000 м., малого круга — 700 м.  На сегодняшний день готовность здания лыжной базы — 90%. Завершаются плиточные и отделочные работы. Фактическое завершение работ по устройству трасс с наружным освещением — лето 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

видеонаблюдение на ЕГЭ

На обеспечение видеосъемки на ЕГЭ область готова потратить 39,5 млн рублей

21/03/2019, 14:37
Аукцион состоится 15 апреля 2019 года.
Количество вакансий для таксистов

Количество вакансий для таксистов в городе за два года выросло в три с половиной раза

21/03/2019, 13:03
Количество резюме водителей увеличилось в десять раз.
Сибнедра недовольны темпами добычи углеводоровов в Новосибирской области

В Новосибирской области можно добывать минимум 300-500 тысяч тонн углеводородов

21/03/2019, 12:55
Сибнедра намерены серьезно побеседовать с компаниями, разрабатывающими месторождения на северо-востоке региона.

Актуальный разговор

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Все материалы
Новости

Общественная палата России пролоббирует метро и городскую электричку для Новосибирска

21/03/2019, 19:35

14 место заняла Новосибирская область в рейтинге парков легковых автомобилей

21/03/2019, 19:10

Тарифы на вывоз ТКО могут дифференцировать

21/03/2019, 17:04

Основой повестки VIII Международного Сибирского транспортного форума станут нацпроекты

21/03/2019, 16:15

Новосибирское предприятие незаконно взимало плату за тепловую энергию

21/03/2019, 14:41

На обеспечение видеосъемки на ЕГЭ область готова потратить 39,5 млн рублей

21/03/2019, 14:37

Количество вакансий для таксистов в городе за два года выросло в три с половиной раза

21/03/2019, 13:03

В Новосибирской области можно добывать минимум 300-500 тысяч тонн углеводородов

21/03/2019, 12:55

Финал Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» состоится в Новосибирске

21/03/2019, 12:09

Область перевыполнила план по числу регистраций в госуслугах

21/03/2019, 10:18

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска