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На коллекторов жалуются все чаще

Количество обращений должников к приставам выросло на 75%.
  • 01/08/2019, 16:33
На коллекторов жалуются все чаще

— В госреестр на территории Новосибирской области включено 11 юридических лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности (Коллекторов — Ред.). По данным на 1 июля 2019 года в управление поступило 880 обращений — на 75% больше чем за аналогичный период прошлого года, — отметил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

По его словам, количество жалоб растет из года в год. Впрочем, только 40% из них касаются компаний надзор за которыми осуществляют приставы. 47% — микрофинансовых организаций деятельность которых курирует ЦБ РФ.

— Не во всех жалобах представлены достоверные данные. По итогам их рассмотрения мы выявили 156 административных правонарушений, связанных с нарушением прав физических лиц. Составили 84 протокола о возбуждении административных дел и привлечении должностных лиц к ответственности — в два раза больше, чем в прошлом году, — подчеркнул Бабков.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5.3 млн руб. Из них 4,5 млн взыскано или оплачено в добровольном порядке. В первом полугодии 2018 года к ответственности было привлечено 46 должностных лиц, сумма штрафа составила 1,4 млн руб, оплачено 980 тыс.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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