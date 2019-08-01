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У приставов серьезно прибавилось работы по зарплатным долгам и коммуналке

Количество исполнительных производств по взысканию задолженности по зарплате в 2019 году в регионе выросло в два раза, за ЖКХ — почти на 40%.
  • 01/08/2019, 16:11
Автор: Юлия Данилова
У приставов серьезно прибавилось работы по зарплатным долгам и коммуналке
В этом году приставы не выявили ни одного случая мошеннических действий в отношении предпринимателей

— В первом полугодии 2019 года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Новосибирской области находились 1,2 млн исполнительных производств. На 115 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 600 тысяч поступили в 2019 году — на 10% больше, чем за 6 месяцев 2018 года, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

Судя по статистике УФССП, более чем в два раза выросло количество исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате — 1936 на 101 млн рублей. В первое полугодие 2018 года — 943 документа на 63 млн рублей. Более 500 гражданам начислена задолженность по зарплате — 42,5 млн рублей (+4 млн к первому полугодию 2018 года).

— 45% должников находятся в стадии банкротства, где другая процедура взыскания задолженности. Больше всего работы сегодня в УФССП по компании ООО «РАТЭК»: на исполнении находятся 700 документов, — поясняет Бабков. — В работе службы находится 1930 документов на 102,2 млн рублей.

В этом году приставы не выявили ни одного случая мошеннических действий в отношении предпринимателей. В 2018 году в регионе было зафиксировано 17 таких случаев. Все они связаны с фиктивной задолженностью по зарплате. Глава УФССП пояснил, что сейчас все документы, которые легко подделать, приставы проверяют с помощью специальных алгоритмов. Это останавливает мошенников.

В 2019 году резко выросло количество документов о взыскании задолженности за коммунальные услуги: почти на 40% (31 тысяча, в 2018 году — 22,5 тысячи). Общий объем задолженности по ЖКХ при этом вырос с 992 млн до 1,2 млрд рублей. По словам Бабкова, прирост документов на взыскание этого вида долгов идет постоянно. С каждым годом кредиторы (ресурсные организации, УК, ТСЖ и т.д.) все чаще обращаются в суды, получают судебные приказы. По большинству таких производств суммы небольшие. За первое полугодие приставы взыскали 274 млн рублей задолженности (+121 млн).

— Сегодня у нас в работе находятся 32 тысячи исполнительных производств по взысканию задолженности по коммунальным услугам на 773,5 млн рублей. Здесь главной проблемой является идентификация, так как не во всех документах указан год рождения должника, — говорит он.

На 25% (74 тысячи) увеличилось количество исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам. При этом сумма новой задолженности сократилась на 10 млрд рублей (20 млрд в 2018 году). С чем связана такая динамика, Бабков не уточнил, но отметил, что данная категория долгов является самой проблемной, взыскивать их сложнее всего. На 1 июля в службе на исполнении находились 140,3 тысячи производств на 26,2 млрд рублей, на 6 млрд меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

— В 2019 году приставы возвратили кредиторам более 3 млрд рублей — на 1,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, — констатирует Эдуард Бабков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество документов о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения — на 17% (30 тысяч). Впрочем, глава УФССП назвал эту динамику штатной и отметил, что штрафы ГИБДД взыскивать проще всего, так как они не имеют того срока давности, с которым к приставам поступают другие виды задолженности.

По налоговым платежам за полугодие взыскано 1,8 млрд рублей задолженности (+600 млн рублей). При этом Бабков отметил, что количество судебных актов о взыскании задолженности в пользу налоговой службы в этом году уменьшилось до 15,7 тысячи (19,4 тысячи). В работе у приставов 45,5 тысячи документов на 4,2 млрд рублей.

В целом, в первом полугодии 2019 года судебные приставы области окончили 556,5 тысячи исполнительных производств, из них 324 тысячи исполнены на 6,3 млрд, на 600 млн больше, чем в 2018 году.

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