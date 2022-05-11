На крыше Банка Уралсиб в Уфе свили гнездо соколы-сапсаны

Банк Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию с места гнездования семейства соколов-сапсанов, которые выводят птенцов на крыше высотного здания банка в деловом центре Уфы. Соколы вернулись на привычное место в последней декаде марта, и сейчас готовятся стать родителями – в кладке в этом году 4 яйца. Первое яйцо в кладке появилось 11 апреля, а появления первого птенца орнитологи ожидают в период в середине мая: с 12 по 16 число. Примерно на 20-21 день жизни птенцов орнитологи проведут кольцевание и дадут каждому из них имена. В первый год проекта в 2019 году птенцов было двое, и они получили имена Сибирь и Уралочка.

Трансляция доступна на Ютуб-канале банка в прямом эфире. Это уникальный опыт наблюдения за соколами-сапсанами, живущими в городской среде. Для просмотра доступны последние 12 часов записи – можно перематывать и пересматривать жизнь соколиной семьи. В чате вы можете задавать вопросы о проекте и о птицах, отмечать интересные моменты. Как обычно, дежурные орнитологи от проекта «Атлас птиц Уфы» и Русского географического общества в Республике Башкортостан смогут отвечать зрителям несколько раз в день.

«Уфа – единственный город, в котором зарегистрировано такое количество гнездящихся пар сапсанов, – отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова. – В 2022 году мы видим увеличение их количества: в город вернулись не только ранее известные пары: новые семейства замечены и в южной, и в северной части Уфы. Наблюдение мы периодически ведем за всеми, но детальное изучение их образа жизни возможно только в рамках проекта с банком, благодаря круглосуточной трансляции и видеоархиву».

Соколиное семейство каждую весну возвращается на высоту 25 этажа здания банка Уралсиб, где занимает небольшой технический выступ, покрытый смесью гравия и песка. Совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» банк с 2019 года каждую весну ведет онлайн-трансляцию жизни сапсанов. Сотрудники установили камеру, организовали доступ орнитологов и даже регулярно делают ремонт выступа, чтобы птиц и их потомство не заливало дождевой водой. Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира.

О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых по итогам трансляций предыдущих лет.