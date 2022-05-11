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В одном из сегментов автомобильного рынка наметилось снижение цен

  • 11/05/2022, 11:37
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В одном из сегментов автомобильного рынка наметилось снижение цен
Речь идет об автомобилях с пробегом в России.

В России начали снижаться цены на подержанные автомобили, сообщил в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.

Он отметил, что изначально повышение цен в этом сегменте рынка был связано с повышенным ажиотажем на европейские машины с пробегом. К концу апреля соотношение между спросом и предложением начало выравниваться, наметилось снижение цены.

— Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идёт спад цен по оставшимся предложениям, — сказал Олег Амиров.

Также автоэксперт отметил, что цена на новые автомобили в настоящее время остаётся без изменений. Он напомнил, что ранее она возросла из-за колебаний курсов валют. Сейчас же, по словам Амирова, снижение не наблюдается из-за проблем с логистикой.

— Крайне маловероятно, что в ближайшее время цены на новые автомобили пойдут вниз, — заключил эксперт.

Фото: pixabay.com — ArtisticOperations

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : стоимость кризис авторынок


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