На кукурузном поле: сотрудники Росреестра показали загадочную часть своей работы в Новосибирске

У специалистов новосибирского Росреестра есть очень необычная функция ― искать геодезические пункты в регионе. Эту работу специалисты сравнивают по сложности с задачами археологов, исследователей и кладоискателей.

― Очень важны в этом деле физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, внимательность, чутье. Зачастую приходится идти пешком через буреломы и лесные просеки, туда не ступала нога человека. Редкая удача, когда геопункт удобно расположен — на ровной местности, у дороги, на поверхности, ― рассказали в пресс-службе ведомства.

Но счастье улыбается реже, чем хотелось бы. Большинство пунктов расположены в очень необычных местах, да еще и под землей.

― В каком-то смысле поиск геодезических пунктов похож на поиск клада: металлоискатель укажет, где находится металлический центр, и тогда с помощью лопаты нужно до него добраться и на «откапывание» порой уходит не один час, ― делятся нюансами работы специалисты Росреестра.

Иногда геодезисты прочесывают кукурузные поля, болота, забираются на крыши зданий.

― Порой проводится целое расследование: необходимо общаться со старожилами, местными жителями, охотниками, представителями администраций, управляющих компаний, вместе с ними поехать в предполагаемое место обследования и совместными усилиями обнаружить пункт, ― добавляют специалисты.

На сегодняшний день в регионе найдено и обследовано 1938 геодезических пунктов.

Специалисты поделились интересными снимками из разных труднодоступных мест, где им уже удалось побывать.