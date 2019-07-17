Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

На мандат 12-го округа претендуют десять человек

Избирком принял документы на участие выборах более чем от десятка новосибирцев.
  • 17/07/2019, 13:30
Автор: Евгения Серёгина
На мандат 12-го округа претендуют десять человек

Избирательная комиссия продолжает Новосибирска продолжает принимать документы от желающих побороться за мандат депутата горсовета по округу №12 в Калининском районе. В настоящий момент из кандидатов, выдвинутых политическими партиями, документы предоставили безработный Дмитрий Ишунов («Партия роста»), пенсионер Владислав Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта» Павел Чернышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова (ЛДПР). Кроме того, на горсоветовский мандат из новозаявившихся претендуют два самовыдвиженца — директор ООО «РегионСибМонтаж» Вадим Петров и главный эксперт инспекции госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники НСО Игорь Березовский.

Ранее редакция сообщала о предоставлении документов помощником депутата заксобрания Алексеем Манохиным (КПРФ), директором ООО «Академ — развитие» Игорем Рытиковым («Родина») и двумя самовыдвиженцами пенсионером Александром Шевченко и безработным Сергеем Щегловым.

Пока ещё ни один из представивших документы кандидатов не зарегистрирован. По информации городской избирательной комиссии на прошлых выборах горсовета по данному округу было зарегистрировано вдвое меньше кандидатов  пятеро человек. Ни один из них в настоящее время не заявился на участие в предстоящих довыборах совета депутатов.

Напомним, что выборы депутатов горсовета по избирательному округу №12 пройдут в один день с выборами мэра Новосибирска 8 сентября.

Фото редакции

Популярное с сайта

В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

17/07/2019, 17:10
Премьера любительского спектакля «Чайки» состоится 25 июля.
Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

17/07/2019, 15:22
Больше всего мороженого (14 партий из 17) отправлено в Китайскую народную республику.

Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

17/07/2019, 15:00
Счёт кандидатов на пост главы Новосибирска приближается к третьему десятку.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Кандидаты в мэры продолжают «атаковать» горизбирком

17/07/2019, 18:53

Новосибирск вошел в рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота

17/07/2019, 18:45

Новосибирская область подписала план мероприятий по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь

17/07/2019, 18:28

НГТУ НЭТИ и НГОК создают образовательный кластер в сфере информационных технологий

17/07/2019, 18:14

Новосибирский вуз лишился аккредитации по нескольким направлениям

17/07/2019, 17:38

В Новосибирске появилась первая театральная студия для предпринимателей

17/07/2019, 17:10

Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

17/07/2019, 15:22

Глава агентства недвижимости и предприниматель-таксист идут в мэры

17/07/2019, 15:00

Организация и ее руководители привлечены к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства

17/07/2019, 13:09

Сельхозпроизводители Новосибирской области снизили цены

17/07/2019, 11:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска