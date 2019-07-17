На мандат 12-го округа претендуют десять человек

Избирательная комиссия продолжает Новосибирска продолжает принимать документы от желающих побороться за мандат депутата горсовета по округу №12 в Калининском районе. В настоящий момент из кандидатов, выдвинутых политическими партиями, документы предоставили безработный Дмитрий Ишунов («Партия роста»), пенсионер Владислав Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта» Павел Чернышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова (ЛДПР). Кроме того, на горсоветовский мандат из новозаявившихся претендуют два самовыдвиженца — директор ООО «РегионСибМонтаж» Вадим Петров и главный эксперт инспекции госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники НСО Игорь Березовский.

Ранее редакция сообщала о предоставлении документов помощником депутата заксобрания Алексеем Манохиным (КПРФ), директором ООО «Академ — развитие» Игорем Рытиковым («Родина») и двумя самовыдвиженцами пенсионером Александром Шевченко и безработным Сергеем Щегловым.

Пока ещё ни один из представивших документы кандидатов не зарегистрирован. По информации городской избирательной комиссии на прошлых выборах горсовета по данному округу было зарегистрировано вдвое меньше кандидатов — пятеро человек. Ни один из них в настоящее время не заявился на участие в предстоящих довыборах совета депутатов.

Напомним, что выборы депутатов горсовета по избирательному округу №12 пройдут в один день с выборами мэра Новосибирска 8 сентября.

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