Организация и ее руководители привлечены к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Мошковского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Согласие», сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Установлено, что в организацию на работу были приняты двое бывших федеральных государственных гражданских служащих, работавших ранее в должностях судебного пристава исполнителя и специалиста отдела УФМС России по Новосибирской области.

Отмечается, что в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудовых договоров с указанными сотрудниками новым работодателем не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место их службы.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении общества, его директора и бывшего директора административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего и внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции).

Решением мирового судьи директор и бывший директор общества привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому, а юридическое лицо – к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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