На Новосибирск идет резкое похолодание

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 23 декабря и в ночь на 24 декабря на территории города Новосибирска ожидаются прохождение циклона, интенсивные осадки в виде сильного снега, снежные заносы, ухудшение видимости до 500 м, поземка, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

23 декабря: температура ночью -18..-20°С, местами до -23°С, днем -9..-11°С, ветер юго-западный с переходом в южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью небольшой снег, днем – сильный снег.

24 декабря: температура ночью -10..-12°С, днем -6..-8°С, ветер западный 4-9 м/с. Ночью местами сильный снег.

В период с 26 по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35°С и ниже.

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