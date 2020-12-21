На новую президентскую выплату могут претендовать до 280 тысяч семей в области

В настоящее время правительство области совместно с региональным управлением Пенсионного фонда РФ завершило сверку данных по семьям, которые могут претендовать на выплату, инициированную на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о выплатах на Новый год по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 5 лет. По данным министерства социальной политики, уже 262,7 тысяч семей в области могут получить эту выплату в беззаявительном порядке. По остальным информация уточняется. Речь идёт о семьях, где в период с августа текущего года появились новые дети, члены семьи сменили фамилию или банковские реквизиты. Всего, по информации областного правительства, президентские выплаты охватят примерно 275 -280 тысяч новосибирских семей.
Фото: pixabay.com, автор- Victoria_Borodinova
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