Торговым сетям пригрозили новыми ограничениями

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Семке проработать вопрос организации работы наиболее крупных торговых сетей и рынков. Поводом для этого послужило массовое несоблюдение санитарных норм, а именно массовость покупателей, отоваривающихся перед праздниками. Некоторые из торговых сетей оказались к этому не готовы.

— Если ситуация не изменится, будем вынуждены не только усилить рейдовую работу, но и ввести новые ограничения, — заявил губернатор.

Напомним, что ранее ограничения коснулись заведений общепита и развлекательных учреждений, которым запретили проводить предновогодние и новогодние вечеринки.

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