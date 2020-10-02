На общественные стартапы регион выделит 30 млн рублей

653 проекта поддержано по итогам второго конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее», на их реализацию из областного бюджета предусмотрено 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, среди победителей – проекты по популяризации и повышению престижа здорового питания и здорового образа жизни «Эко-кухня» (команда проекта будет готовить видео ролики и полезные статьи и размещаться на онлайн-платформах молодежного центра «Левобережный»). Проект мастерская народных ремесел в Мошковском районе направлен на возрождение и сохранение традиционных народных ремесел. Будет создана творческая лаборатория для проведения мастер-классов по гончарном делу, резьбе по дереву, созданию и шитью кукол, ткачеству и другому рукоделию.

Также в рамках конкурса поддержаны инициативы местных сообществ по созданию спортивных студий для занятий фитнесом и йогой в районах Новосибирской области, проведение различных зимних фестивалей, организации фотостудий и семейных пространств, благоустройства общественных территорий, развитие инициатив людей старшего поколения и другие.

Отмечается, что из областного бюджета на реализацию и развитие общественных инициатив организациям-победителям будет направлено 30 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках утвержденной правительством региона областной госпрограммы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области». Срок реализации проектов второго конкурса – до 1 марта 2021 года.

Напомним, что по итогам первого конкурса поддержан 331 проект инициативных граждан в различных сферах, в том числе благоустройство и озеленение территории, организация досуга, развитие творчества, создание условий для занятий спортом. На реализацию первого конкурса направлено 15 млн рублей. Среди проектов, к реализации которых уже приступили, – создание дендросада, веревочного парка, кукольного театра, социальных роликов и мультфильмов по безопасности детей, обустройство музея ретро-техники.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области