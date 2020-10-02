«Акация на Красногорской» — первый проект «дочки» ГК «Расцветай». Сдан досрочно!

В начале 2020 года ГК «Расцветай» вывела на рынок бренд «Акация» в классе «доступное жилье». За этот короткий период девелоперская компания заявила о себе как о сильном игроке в этом сегменте, сдающем жилье раньше заявленного срока. Буквально за 7 месяцев в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии построен 17-этажный панельный дом.

Сейчас во дворе «Акации на Красногорской» заканчивают благоустройство зеленых зон из хвойных деревьев и декоративных кустарников. Пушистые ели будут радовать глаз летом и создавать праздничную атмосферу зимой.

Дом «Акация на Красногорской» очень комфортен для проживания с детьми. Четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский Кадетский корпус, супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница №1‎ и поликлиника №27, отделение полиции №3 «Заельцовский» — все находится в шаговой доступности.

Семьи с детьми особенно оценят просторные трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением площадью 79 кв. м, которые еще можно успеть приобрести в новостройке. Жилье осталось на 9, 11 и 13 этажах. А это значит, что приятным бонусом для новоселов станет шикарная панорама лесного массива «зеленой жемчужины» Новосибирска — Заельцовского парка, до которого можно добраться на машине всего за 15 минут.

Угловые увеличенные окна — изюминка проекта «Акации на Красногорской», благодаря которой жилье становится еще более светлее и просторнее.

«Акация на Красногорской» построена в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, и наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика более 65 тысяч кв. м строящихся объектов. Сдан в эксплуатацию 17-этажный дом «Акация на Красногорской», в активной стадии строительства — ЖК «Акация на Ватутина», скоро откроются продажи еще одного проекта.

Подробную информацию о новостройке «Акация на Красногорской» и других проектах застройщика можно узнать по телефону +7 (383) 258-77-44.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте акация54.рф

На базовом фото : Дом «Акация на Красногорской» сдан на четыре месяца раньше заявленного срока