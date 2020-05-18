На площадке строительства четвертого моста начато бурение скважин под опоры

Генеральный подрядчик строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске – Производственная фирма «ВИС» – приступил к бурению скважин под первые опоры мостового перехода через реку Обь, сообщили в пресс-службе компании.

— К сегодняшнему дню выполнены работы по обустройству технологических площадок для четырёх опор моста и подъездов к ним. Для этого использовано более 21 тыс. м3 песка, более 1,7 тыс. м3 щебня. В работах задействовано 45 единиц специальной техники. Выполнена сборка и пуско-наладка новых буровых машин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что устройство буронабивных свай начнётся с 4 опоры моста, расположенной на левом берегу Оби. Всего под ростверк 4 опоры будет устроено 12 буронабивных свай диаметром 1,2 м. На площадке строительства смонтирован и запущен в работу бетоносмесительный завод Liebherr, завезены инертные материалы для выпуска бетонной смеси.

Фото предоставлено пресс-службой компании