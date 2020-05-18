Новосибирскэнергосбыт уличили в дискриминации абонентов

АО «Новосибирскэнергосбыт» выдано предупреждение о необходимости прекратить создание дискриминационных условий для абонентов, приостановивших деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

— По результатам рассмотрения УФАС по Новосибирской области обращения ООО «Гигант-Спорт» с жалобой на действия АО «Новосибирскэнергосбыт», в действиях гарантирующего поставщика электрической энергии выявлены признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Нарушение выразилось в направлении АО «Новосибирскэнергосбыт» в адрес абонента уведомления с требованием о введении полного ограничения режима потребления электрической энергии в случае невнесения авансового (предварительного) платежа за электроэнергию в апреле 2020 года.

Таким образом, в случае значительного снижения объема потребления электрической энергии в текущем расчетном периоде (месяце) по сравнению с потреблением предыдущего месяца, потребитель обязан внести оплату за фактически еще не потребленную электроэнергию — предварительную оплату.

ООО «Гигант-Спорт» вынужденно приостановило деятельность с 30.03.2020 г. согласно требованиям Указов Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206, от г. № 239, Постановления Правительства Новосибирской области от г. № 102-п.

При этом согласно п. 13 постановления правительства Новосибирской области от 18.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» распространение новой коронавирусной инфекции (COYID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева, на основании указов президента РФ и постановления правительства НСО установлены нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.04.2020 г. с сохранением за работниками заработной платы, а также на территории НСО введен режим повышенной готовности, дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации продлены до 31.05.2020 г., в связи с чем, действия гарантирующего поставщика по требованию от абонента, приостановившего деятельность, т.е. не получающего в указанный период времени прибыль и обязанного, тем не менее, нести расходы по выплате заработной платы, вносить авансовые платежи за электроэнергию в обычном порядке, без учета того, что потребление электроэнергии в сложившейся ситуации абонентом не осуществляется либо значительно снизилось, и введение ограничения режима электропотребления в случае невнесения указанных платежей (за не потребленную фактически электроэнергию), наравне с организациями, деятельность которых не была приостановлена, создают неравное положение для указанных хозяйствующих субъектов, приобретающих электрическую энергию, т.е. — дискриминационные условия.

— Учитывая, что вышеуказанное изменение обстоятельств (введение на территории Новосибирской области режима повышенной готовности и вынужденное приостановление деятельности ООО «Гигант-Спорт») является существенным, а также признано непреодолимой силой, направление АО «Новосибирскэнергосбыт» в адрес заявителя уведомления, предусматривающего введение полного ограничения режима электропотребления в случае неоплаты, в том числе, авансового платежа за электроэнергию является злоупотреблением доминирующим положением и содержит признаки нарушения п. 8 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», — отметила Наталья Камнева.

В адрес гарантирующего поставщика направлено предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan