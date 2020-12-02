На покупке автомобиля из-за пандемии будет экономить 27% новосибирцев

Большинство россиян (60%) собираются экономить на покупке автомобиля. Среди новосибирцев об экономии заявили половина опрошенных. Таковы результаты исследования аналитиков АО «Райффайзенбанк».

— В Новосибирске около 40% респондентов выберет модель или марку дешевле. Из них 16% не откажутся от желанного бренда, а просто возьмут автомобиль годом старше, чем хотели изначально. Среди всех респондентов этот путь оказался наиболее характерен для москвичей (29%). Треть же всех респондентов планирует приобретать личный транспорт на вторичном рынке. Больше, чем остальные, этот вариант рассматривают именно жители Новосибирска (60%). Среди иных вариантов, на чём можно сэкономить, чаще всего упоминали отказ от дополнительной комплектации и услуг, — отмечают аналитики.

Однако только 27% новосибирцев считают, что экономить на покупке автомобиля они вынуждены из-за пандемии. Более половины (54%) опрошенных горожан утверждает, что коронавирус никак не повлиял на их решение приобретать личный транспорт. При этом 9% новосибирцев говорят, что собрались приобретать автомобиль раньше, чем планировали, а 11% подстраивали свой выбор под новые реалии.

— Потребительский кредит часто оформляют для покупки автомобиля. Это вторая по популярности цель займа (17%). Средний чек по таким кредитам – 525 тыс. руб., — уточняет директор сети офисов Райффайзенбанка в Новосибирске Наталия Голубева.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что половина россиян, планирующих покупку автомобиля, собирается приобретать его за счёт собственных накоплений и кредитных средств одновременно. Полностью на заёмные средства полагаются только 12% респондентов. При этом, помимо выгодной ставки, россияне больше всего обращают внимание на минимальный пакет документов (6%) и возможность сделать всё онлайн (6%).

В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллиоников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% & 55%) преимущественно 26-45 лет. Ежемесячный доход больше половины респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.

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