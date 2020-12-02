В СибГУТИ оптимизируют образовательные программы для цифровой экономики

Команда Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики приняла участие в проекте «Программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики» (программа «КЛИК»). Университет представил цифровое решение проблемы подготовки кадров для цифровой экономики, сообщили в пресс-службе университета.

Команда СибГУТИ поставила перед собой задачу справиться с проблемой недостаточной подготовки кадров.

— Вузы готовят образовательные программы, опираясь на требования профессиональных стандартов, принятых несколько лет назад, а работодатели изменяют требования к соискателям более динамично. Наш проект нацелен на оптимизацию образовательных программ, исходя из актуальных вакансий. Главный цифровой вуз за Уралом не может себе позволить отставание от требований рынка труда, — рассказала лидер команды Елена Струкова.

Проект «Анализ соответствия образовательного контента требованиям рынка труда в сегменте цифровой экономики» представляет собой комплексную систему. Одна её часть анализирует требования к соискателям в агрегаторах вакансий и данные из профессиональных стандартов, принятых в Российской Федерации. Вторая – анализирует содержание отдельных дисциплин в составе образовательных программ. Сравнивая результаты, система вычисляет уровень соответствия образовательного контента нуждам работодателей и показывает, чего не хватает в образовательной программе, а какие академические единицы, напротив, оказываются не востребованными.

Проект команды СибГУТИ вызвал большой интерес у жюри и получил высокую оценку. Итоговый балл составил 20,3 при максимальном 21. Это третий результат по количеству баллов. Всего в проекте приняли участие 677 команд.

Программа «КЛИК» – площадка в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Цель программы – подготовка команд для решения проблем цифровизации. Программа «КЛИК» делится на две части: образовательную и проектную. Образовательная часть программы – интенсив, демонстрирующий пути решения проблем цифровыми методами. Проектная часть подразумевает подготовку командами решения конкретных практических задач.

Фото предоставлено пресс-службой СибГУТИ