На предприятиях в районах области ужесточат проверки

Заместитель губернатора Сергей Сёмка отметил необходимость усиления контроля за соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в муниципальных районах области, увеличения числа проверок на местных предприятиях, проведения разъяснительной работы с руководителями и коллективами.

Всего в городе Новосибирске и районах области с 8 по 14 июля проверено 2 592 организации и предприятий на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности, выявлено 732 нарушения, 338 материалов направлены в суд.

За минувшую неделю министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проведено 65 контрольных мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности. В результате возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и 4 дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства области проверены 63 объекта торговли, в том числе торговый центр в р.п. Ордынское, в котором выявлено нарушение. По результатам проверок возбуждено 5 административных производств.

На объектах транспортной инфраструктуры минтрансом проведено 10 проверок, составлено 40 протоколов на граждан и 1 протокол на перевозчиков в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что 23 июня правительство Новосибирской области одобрило дополнительные меры противодействия коронавирусу в регионе.