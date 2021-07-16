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Экс-директор МКУ «Калининский» вернулся из-под стражи

  • 16/07/2021, 14:29
Автор:
Новости Новосибирска
Суд отправил его домой. Но не отпустил окончательно.

Калининский районный суд изменил меру пресечения в отношении экс-директора МКУ «Калининское» Сергею Кулешову, отправив его из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда. Как сообщают в суде, экс-руководителя предприятия подозревают в вымогательстве, а затем получении взятки в размере 189,2 тысячи рублей за приемку некачественно выполненных работ. Следующее судебное заседание должно состояться в начале сентября текущего года.

Зная, что фактически исполнителями условия заключенных муниципальных контрактов в части хранения снежных масс не выполнены, осуществил приемку выполненных работ, обеспечив оплату работ по заключенным контрактам из средств бюджета, чем Новосибирску причинен ущерб на общую сумму 2,1 млн рублей, нарушены права и законные интересы граждан и охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны окружающей среды, выразившиеся в нарушении порядка временного складирования снежных масс на полигонах, оборудованных в соответствии с действующими экологическими и санитарно-эпидемиологическими нормами, сообщают в судебной пресс-службе.

Напомним, что материалы уголовного дела в отношении Сергея Кулешова поступили в суд в феврале 2021 года.

По информации сайта rusprofile.ru, МКУ «Калининское» зарегистрировано 14 января 2014 года. Права одного из учредителей осуществляет администрация Калининского района Новосибирска в лице главы района Германа Шатулы. Основной вид деятельности деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера.

Фото: pixabay.com автор: Andrew_Poynton

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ущерб суд снег МКУ Калининское


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