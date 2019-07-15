На ремонт крыши театра «Глобус» выделено более 105 млн рублей

Крыша Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» не реконструировалась с 1984 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В 2019 году пройдёт реконструкция её металлической части. Работы включены в паспорт регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Объём выделяемых средств − 105,4 миллионов рублей.

В соответствии с региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» по Новосибирской области на период 2019-2024 годы, кроме ремонта кровли Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус», запланировано строительство 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с использованием типовых проектов быстровозводимых модульных зданий домов культуры на 50 и 100 посадочных мест.

Всего на реализацию национального проекта «Культура» в Новосибирской области планируется направить 1 млрд 643 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Финансирование предусматривается по трём направлениям – «Культурная среда» (1 млрд 105 млн рублей), «Творческие люди» (507 млн рублей) и «Цифровая культура» (31,5 млн рублей).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области